«Рубин» сообщил о травме нападающего, футболиста прооперируют

Пресс‑служба казанского «Рубина» опубликовала информацию, что центральный нападающий Касра Тахери, выступающий на правах аренды за «Пайкан», получил серьёзную травму в матче за сборную Ирана. Футболист будет прооперирован.

«Касра Тахери получил травму связок колена в матче сборной Ирана. В ближайшее время игрока ждёт операция. Желаем Касре скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Возвращайся сильнее!» — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Тахери 19 лет, игроком «Рубина» он стал в 2024-м. В нынешнем сезоне нападающий провёл шесть матчей за «Пайкан» в иранской Про-лиге и забил четыре гола.