«Поиграем, не вопрос». Вратарь Расулов рассказал, как узнал о дебюте за «Динамо»

19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов рассказал, как узнал о своём предстоящем дебюте в составе бело-голубых.

— Узнал за два или три дня до игры. Провели теорию, пошли в зал, крутили велик. Подошёл тренер вратарей и сказал: «Готовься. Скорее всего, будешь играть».

— Первая реакция?
— «Поиграем, не вопрос» (смеётся).

— Был мандраж?
— Конечно, были переживания. Тем более играли на выезде, а я не играл на таком уровне. Ещё летом не мог представить, что так быстро дадут шанс, — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл за «Динамо» в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них с игры ни одного мяча.

