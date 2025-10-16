В «Ростове» сообщили о финансовых долгах клуба, но пообещали доиграть этот сезон РПЛ

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что, несмотря на долги клуба, команда доиграет нынешний сезон Мир Российской Премьер-Лиги. Накануне, 15 октября, стало известно об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

«Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон‑2026/2027. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%. Львиная часть долгов подлежит реструктуризации. О суммах сейчас говорить не хочу», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 13 очков за 11 матчей. В ближайшем туре южный клуб сыграет со «Спартаком».