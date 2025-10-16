Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Романцев заявил, что никогда не был советником в «Пари НН»

Олег Романцев заявил, что никогда не был советником в «Пари НН»
Комментарии

Известный отечественный тренер Олег Романцев опроверг новости о том, что он занимает пост советника в «Пари НН».

— Вы были и остаётесь советником в «Пари НН»?
— Никогда им не был. Я приезжал общаться с губернатором и со спартаковскими болельщиками. Кто-то пишет. Если это кому-то приятно, то мне всё равно. Ради бога. Я с уважением и симпатией отношусь к команде «Пари НН». У нас хорошие отношения с губернатором. Во-вторых, там работали Юран и Ананко. А так, я никакого отношения к «Пари НН» не имею. Не знаю, что сейчас происходит с командой. Я не знаю Шпилевского, — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«А мастера ли иностранные к нам едут?» Олег Романцев — о легионерах в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android