Сергей Балахнин: надеюсь, что смена высшего руководства — спасение «Ростова»

Сергей Балахнин: надеюсь, что смена высшего руководства — спасение «Ростова»
Бывший футболист и главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента южного клуба.

«Пока не знаешь, кто возглавит клуб, трудно чего-то ждать. Вопрос в том, насколько стабильным будет финансирование «Ростова» при новых людях. Последние годы не было такими уж радужными, у клуба возникали долги. К сожалению, «Ростов» традиционно страдает недофинансированием. Это и есть основная причина ухода Арутюнянца, я думаю.

При этом результаты были более-менее удовлетворены — всё зависит от амбициями. Но, видимо, дальше так идти было нельзя. Тут ведь большая сеть событий — случился и уход губернатора. Наверное, уже стало невыносимо. Предполагаю, что финансирование совсем упало, и эти люди не тянули команду. Даже РФС присылал свою озабоченность ситуацией.

Хотелось бы думать, что смена высшего руководства — спасение «Ростова». Очень надеюсь на это. «Ростов» — как птица феникс. Проблем было очень много, и всегда клуб нормально выходил из них. Не помню, чтобы команда вылетала и так далее. Клуб до сих пор стоит, у него огромные традиции и прекрасные болельщики. Но следующий этап часто оказывался необходим, при этом никогда не был хуже предыдущего. «Ростов» либо всегда был на плаву, либо вообще играл в Лиге чемпионов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

