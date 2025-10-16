Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расулов: когда «Анжи» прекратили финансировать, родители скидывались деньгами тренеру

Аудио-версия:
19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов рассказал, как попал в структуру бело-голубых.

— Как ты попал в «Динамо»?
— Как я говорил, «Анжи» тогда шёл на спад. Академия ещё была более или менее на уровне, но главную команду уже перестали спонсировать, и она вылетела во Вторую лигу. В какой-то момент прекратили финансировать и академию. На пару месяцев я остался вообще без футбола. Когда спонсоров не стало, одно время наши родители скидывались деньгами тренеру, чтобы он нас тренировал.

— Это уже больше похоже не на академию, а на частную историю.
— Да. Арендовали поля, платили тренеру деньги, чтобы он нас тренировал. Как раз в тот момент «Динамо» начало открывать франшизы в России. Первый филиал «Динамо» был в Дагестане, на базе академии «Анжи». Там оставались все условия. Получилось так, что мы все перешли из «Анжи» в филиал академии «Динамо». Через год или полтора приехал селекционер из главной московской академии — пригласил меня и ещё пару ребят на просмотр. Получилось показать себя, меня взяли, — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл за «Динамо» в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них с игры ни одного мяча.

