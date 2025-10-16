Определён самый молодой состав среди всех клубов РПЛ

У московского ЦСКА самый молодой средний возраст футболистов первой команды среди всех клубов Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ по оценке заявочных листов команд на первую половину текущего сезона. По данным источника, средний возраст всех футболистов армейцев равен 23,7 года. Отметим, что самым опытным составом обладает казанский «Рубин» — 27,5 лет.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.