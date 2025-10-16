Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определён самый молодой состав среди всех клубов РПЛ

Определён самый молодой состав среди всех клубов РПЛ
Комментарии

У московского ЦСКА самый молодой средний возраст футболистов первой команды среди всех клубов Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ по оценке заявочных листов команд на первую половину текущего сезона. По данным источника, средний возраст всех футболистов армейцев равен 23,7 года. Отметим, что самым опытным составом обладает казанский «Рубин» — 27,5 лет.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.

Материалы по теме
В «Зените» больше всего легионеров среди клубов РПЛ, у «Локомотива» — меньше всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android