«Понятия не имели, что нас ждёт». «Барселона» отреагировала на годовщину дебюта Месси

«Барселона» в соцсети Х опубликовала пост в честь 21-й годовщины с момента дебюта аргентинца Лионеля Месси за команду. Это произошло в матче 7-го тура чемпионата Испании сезона-2004/2005 с «Эспаньолом» (1:0).

Месси вышел на поле на 82-й минуте, заменив Деку. Аргентинец отыграл чуть более восьми минут, не отметившись результативными действиями.

«Понятия не имели, что нас ждёт», — написано в сообщении.

Всего за «Барселону» Месси в 778 матчах забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Также аргентинец выиграл 35 трофеев с командой, включая 10 чемпионств в Испании и четыре Лиги чемпионов.

Сейчас Месси играет в МЛС в «Интер Майами».