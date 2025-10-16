Олег Романцев: судьи ни с того ни с сего стали главными действующими лицами на поле

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о работе арбитров в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Я полностью согласен со словами Семака про судейство, потому что у нас ни с того ни с сего судьи стали главными действующими лицами на поле. Всегда было и должно быть так: чем судья незаметнее, тем лучше. Здесь же ещё матч не начался, а арбитр уже первый. Вот эти рукопожатия с тренерами — это всё не обязательно. Так принято во всём мире или наши придумали? Неважно. Может, и в мире. А там что, умные люди сидят? Раз нас убрали из международных соревнований, не думаю, что там такие уж умные люди.

Начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. VAR этот смотреть… О пенальти я уже не говорю. Пусть такие моменты будут на усмотрение судьи: отсюда так, с другого ракурса — так. Но видите, в каждой игре: человек не видит, ему мяч попадает в руку — ну какой это пенальти? Разве это повлияло на игру как-то? А на счёт повлияло. И человек может вообще несчастным от этого стать. От одного гола можно испортить карьеру — и футболиста, и тренера, и команде может одного очка не хватить. Полностью согласен с Сергеем Богдановичем: судья должен быть незаметным! Как можно меньше свистков, как можно меньше светиться. Если мы будем не замечать судью, а игра будет продолжаться — это будет здорово», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.