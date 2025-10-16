Акинфеев, Мусаев и Ди Лусиано отсутствуют на тренировке ЦСКА

Футболисты Игорь Акинфеев, Тамерлан Мусаев и Рамиро Ди Лусиано отсутствуют на командной тренировке ЦСКА, которая проходит в настоящий момент, по состоянию здоровья, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).

В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 18 октября, начало — в 19:45.