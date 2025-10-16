Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Ростова» Балахнин: допускаю, что Карпин — не для работы в топ-клубе

Экс-тренер «Ростова» Балахнин: допускаю, что Карпин — не для работы в топ-клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о работе возглавляющего московское «Динамо» Валерия Карпина. После 11 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице. Ранее Карпин работал в «Ростове».

«Что бы ни говорили о таланте тренера или игрока, всегда важен результат. Это определяющий фактор. Тем не менее я считаю Карпина одним из лучших российских специалистов. К нему можно по-разному относиться: в «Ростове» всегда будут очень хорошо, а в «Динамо» или «Спартаке» — негативно. Вопрос в результате.

Допускаю, что Карпин просто не тренер для топ-клуба. Одно дело — работать в «Ростове», другое — завоёвывать титулы. У Валерия Георгиевича нет такого опыта. Одно дело — управлять футболистами-ребятками, которые тебя слушаются, а другое — зрелыми топ-игроками. Но я бы дал ему время в «Динамо». Может, Карпин что-то пересмотрит, найдёт. Задатки в любом случае есть, ведь он и играл на хорошем уровне, и немало знает в футболе», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» Расулов рассказал о работе под руководством Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android