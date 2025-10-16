У «Краснодара» самые молодые российские футболисты в РПЛ, у «Рубина» — самые старые

«Краснодар» обладает самым молодым составом из российских футболистов среди всех клубов Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ по оценке заявочных листов команд на первую половину текущего сезона.

По данным источника, средний возраст российских игроков «быков» равен 19,1 года. Средний возраст отечественных футболистов казанского «Рубина» — 25,6 лет.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).