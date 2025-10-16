Расулов: если буду играть за «Динамо» только в Кубке, вряд ли вызовут в первую сборную

19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался о желании сыграть за главную сборную России по футболу.

«Несколько раз мы тренировались параллельно с основной сборной. Всё равно смотришь на вратарей и думаешь: «Вот бы я там оказался». Хочешь или нет, но будешь задумываться. Сейчас я в молодёжной сборной. Если буду играть только в Кубке России, вряд ли меня вызовут в основную сборную. Хочется начать играть в РПЛ. Если буду себя проявлять, получу шанс», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл за «Динамо» в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них с игры ни одного мяча.