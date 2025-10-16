Скидки
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна на должность заместителя гендиректора клуба

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о назначении Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора клуба.

«Андрей Мовсесьян — в «Спартаке»! Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола. В первой половине 90-х воспитанник красно-белых провёл более 100 матчей за дубль «Спартака». После завершения карьеры 12 лет работал в ЦСКА, где был как селекционером, так и спортивным директором. Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Спартак» после 11 туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

