Экс-тренер «Ростова» Балахнин: вряд ли Кучаева когда-то пригласят назад в ЦСКА

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах полузащитника южной команды Константина Кучаева.

«Сейчас Кучаев хорошо выступает за «Ростов» и вызывается в сборную, но у него был и лучший период ещё в ЦСКА. К его квалификации вопросов нет, другое дело — раскрыться в одной и в другой команде. В «Ростове» хорошо выступали множество футболистов, а уходя, не всегда были убедительны. За 10-е-8-е места, объективно говоря, играют очень средние футболисты. Если мы говорим об уровне выше, вряд ли Кучаева когда-нибудь пригласят назад в ЦСКА или в тот же «Спартак», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

