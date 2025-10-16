Главный тренер ЦСКА Челестини: Дивеев практически не тренируется с нами, его надо беречь

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о состоянии центрального защитника команды Игоря Дивеева. По словам швейцарского специалиста, по состоянию на сегодняшний день Дивеев практически не тренируется с основной командой армейцев.

«Нам нужно быть осторожными. Дивеев практически не тренируется с нами, его надо беречь. В сборной было точно так же. Мы просим сборную, чтобы они понимали, что мы делаем с ним в течение недели, чтобы сберечь его. Он не тренировался пять дней, но сыграл 45 минут», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 11 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.