Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Локо»
Поделиться
Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о травмированных игроках армейской команды в преддверии дерби с «Локомотивом». ЦСКА встретится с железнодорожниками 18 октября в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У Игоря идёт хороший прогресс. Завтра его оценим. Мусаеву нужно чуть-чуть больше времени. У Алвеса вчера случилась небольшая проблема, завтра тоже его оценим», — передаёт слова Фабио Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сейчас ПФК ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Фабио Челестини набрала 24 очка за 11 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2025
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:44
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:34
-
12:33
-
12:17
-
12:05
-
11:58
-
11:55
-
11:41
-
11:40
-
11:32
-
11:26
-
11:26
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:37
-
10:28
-
10:25
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
08:55
-
08:52
-
08:44
-
08:30
-
08:25