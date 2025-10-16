Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Локо»

Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Локо»
Комментарии

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о травмированных игроках армейской команды в преддверии дерби с «Локомотивом». ЦСКА встретится с железнодорожниками 18 октября в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Игоря идёт хороший прогресс. Завтра его оценим. Мусаеву нужно чуть-чуть больше времени. У Алвеса вчера случилась небольшая проблема, завтра тоже его оценим», — передаёт слова Фабио Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сейчас ПФК ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Фабио Челестини набрала 24 очка за 11 матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер ЦСКА Хавьер Нойя: Челестини — топ-тренер и трудоголик, всё время думает о футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android