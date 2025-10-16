Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Локо»

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о травмированных игроках армейской команды в преддверии дерби с «Локомотивом». ЦСКА встретится с железнодорожниками 18 октября в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«У Игоря идёт хороший прогресс. Завтра его оценим. Мусаеву нужно чуть-чуть больше времени. У Алвеса вчера случилась небольшая проблема, завтра тоже его оценим», — передаёт слова Фабио Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сейчас ПФК ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Фабио Челестини набрала 24 очка за 11 матчей.