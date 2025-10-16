Скидки
Тренер ЦСКА Челестини: Баринов? Мне очень нравятся наши полузащитники

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, симпатичен ли ему опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Ранее сообщалось, что армейцы хотят подписать 29-летнего футболиста железнодорожников, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

— Баринов — тот вид опорника, которого хотели видеть в клубе?
— Мне очень нравятся Кисляк, Вильягра и Обляков. Очень нравятся, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).

