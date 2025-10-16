Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ

Фабио Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о лидерстве армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге. После 11 туров чемпионата России красно-синие набрали 24 очка.

«Первое место не оказывает на нас никакого давления. Я вижу довольную команду, которая хочет работать. У нас есть игроки, которые не столь молодые, и они прекрасно знают эту ситуацию. Лучше быть первым, чем восьмым. У меня есть чувство, что команда горит желанием», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Игра состоится 18 октября.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Челестини: Баринов? Мне очень нравятся наши полузащитники
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android