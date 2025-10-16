Фабио Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о лидерстве армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге. После 11 туров чемпионата России красно-синие набрали 24 очка.

«Первое место не оказывает на нас никакого давления. Я вижу довольную команду, которая хочет работать. У нас есть игроки, которые не столь молодые, и они прекрасно знают эту ситуацию. Лучше быть первым, чем восьмым. У меня есть чувство, что команда горит желанием», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Игра состоится 18 октября.