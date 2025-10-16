Скидки
Защитник ЦСКА Лукин: мы не хотим никому отдавать первое место

Футболист московского ЦСКА Матвей Лукин после окончания международной паузы заявил, что все в команде настроены на сохранение первого места в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Команда в прекрасном состоянии. Мы находимся на первом месте и никому не хотим его отдавать. Это прекрасно, но впереди много работы. Соскучились друг по другу», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА набрал в 11 матчах РПЛ 24 очка и занимает первое место, опережая идущий вторым «Локомотив» на одно очко. Столько же набранных очков у «Краснодара», замыкающего тройку.

В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет как раз с «Локомотивом» в гостях, матч состоится 18 октября.

