Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался в преддверии дерби с «Локомотивом». Армейская команда встретится с железнодорожниками 18 октября в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мы сталкиваемся с сильными командами. У «Локомотива» отличное качество игроков, будет трудный матч. Мы поедем туда, чтобы выиграть. Постараемся провести хороший матч», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сейчас ПФК ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Фабио Челестини набрала 24 очка за 11 матчей. «Локомотив» — на втором месте (23 очка).