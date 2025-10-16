Игрок ЦСКА Лукин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом»

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин высказался в преддверии дерби с «Локомотивом». Армейская команда встретится с железнодорожниками 18 октября в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Будет сложный матч. Лёгких игр и простых соперников не бывает. Разбираем их, провели теорию. «Локомотив» — квалифицированная команда с очень качественными исполнителями. С Бариновым, Батраковым и Воробьёвым в сборной обсуждали предстоящий матч. Были шуточки: «Скоро увидимся, сильно не напрягайтесь». Увидим, кто из нас выйдет победителем», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.