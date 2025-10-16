Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Экс спортивный директор ЦСКА Мовсесьян: рад присоединиться к великому клубу «Спартак»

Новоиспечённый заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян высказался после назначения в московском клубе. Ранее специалист трудился спортивным директором ЦСКА на протяжении 12 лет.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее. Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодёжного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы. Впереди много работы!» — приводит слова Мовсесьяна официальный сайт «Спартака».

«Спартак» после 11 туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

