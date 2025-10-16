Вратарь «Динамо» Расулов: Лунёв помогает, может подойти и сказать: «Вози всех рылом»

19-летний голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов рассказал, что опытный одноклубник Андрей Лунёв помогает ему настраиваться на матчи.

— Лунёв как старший партнёр помогает?

— Да. На кубковые игры он не ездит, поэтому после предыгровой тренировки может подойти и сказать: «Давай, вози всех рылом». Перед игрой с «Крыльями» прислал голосовое с напутствием. Он подбадривает и подсказывает, — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 19-летний вратарь Курбан Расулов сыграл за «Динамо» в трёх матчах Фонбет Кубка России и не пропустил в них с игры ни одного мяча.