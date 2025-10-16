У ЦСКА самые молодые легионеры в РПЛ, у «Краснодара» — самые старые

ЦСКА обладает самым молодым составом из иностранных футболистов среди всех клубов Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РПЛ по оценке заявочных листов команд на первую половину текущего сезона.

По данным источника, средний возраст легионеров армейцев составляет 23,4 года. Средний возраст иностранных футболистов «Краснодара» — 28,5 лет.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).