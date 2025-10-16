Скидки
«Зенит» объявил о подписании нового контракта с Кики

Женский футбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с футболисткой Кики. Стороны заключили новое соглашение, срок которого не сообщается. Представители клуба пожелали Кики новых побед и трофеев в составе петербуржцев.

«Сине-бело-голубые поздравляют Кики с продлением контракта и желают успехов на поле, побед, голов и новых трофеев!» — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Кики выступает за женскую команду «Зенита» с летам 2022 года. В составе сине-бело-голубых девушка выиграла три чемпионата России среди женщин и два Суперкубка страны.

