Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: не только у «Зенита» в РПЛ не получается играть своими воспитанниками

Сергей Семак: не только у «Зенита» в РПЛ не получается играть своими воспитанниками
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на заявление, что у сине-бело-голубых не получается использовать воспитанников собственной академии в первой команде. Отметим, что в заявке «Зенита» на этот сезон есть нападающий Вадим Шилов, отыгравший семь матчей за сине-бело-голубых (121 минута на поле).

— Есть точка зрения — в нынешнее время, когда международный бан, самое время заняться резервом и играть своими воспитанниками. Как относитесь к этому и почему у «Зенита» это не получается?
— Почему мы говорим о «Зените»? Давайте все клубы рассмотрим, у многих команд не получается. Не только у «Зенита» есть определённый недобор российских игроков.

Посмотрите другие клубы вверху таблицы — у многих схожая ситуация, за исключением двух клубов, — приводит слова Семака «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
В «Зените» больше всего легионеров среди клубов РПЛ, у «Локомотива» — меньше всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android