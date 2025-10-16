Сергей Семак: не только у «Зенита» в РПЛ не получается играть своими воспитанниками

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на заявление, что у сине-бело-голубых не получается использовать воспитанников собственной академии в первой команде. Отметим, что в заявке «Зенита» на этот сезон есть нападающий Вадим Шилов, отыгравший семь матчей за сине-бело-голубых (121 минута на поле).

— Есть точка зрения — в нынешнее время, когда международный бан, самое время заняться резервом и играть своими воспитанниками. Как относитесь к этому и почему у «Зенита» это не получается?

— Почему мы говорим о «Зените»? Давайте все клубы рассмотрим, у многих команд не получается. Не только у «Зенита» есть определённый недобор российских игроков.

Посмотрите другие клубы вверху таблицы — у многих схожая ситуация, за исключением двух клубов, — приводит слова Семака «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.