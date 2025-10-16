Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Патрик Клюйверт уволен из сборной Индонезии

Известный нидерландский экс-футболист, а ныне тренер Патрик Клюйверт уволен с должности наставника сборной Индонезии. Местная федерация футбола решила расстаться с Клюйвертом и всем его тренерским штабом, о чём сообщила на своём официальном сайте.

Напомним, Клюйверт возглавил сборную Индонезии 8 января 2025 года. Стороны заключили контракт на два года, однако Патрик так и не отработал его до конца. На тренерском мостике Индонезии специалист провёл восемь матчей (четыре поражения, три победы, одна ничья).

Предыдущим местом работы 49-летнего Патрика Клюйверта была турецкая команда «Адана Демирспор». Ранее сборную Индонезии возглавлял южнокорейский специалист Син Тхэ Ён.

