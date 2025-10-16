В РФС ответили, можно ли назвать 2025 год лучшим для сборной России с момента отстранения

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, можно ли назвать 2025 год лучшим для сборной России с момента отстранения от международных турниров.

«Если говорить о качестве игры — да», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, обыграв команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В играх со сборными Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) был зафиксирован ничейный результат.

Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

