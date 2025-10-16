«Спартак» поздравил с днём рождения Андрея Тихонова

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста Андрея Тихонова. Сегодня, 16 октября 2025 года, легендарному игроку красно-белых и сборной России исполняется 55 лет.

«Андрею Тихонову — 55! Поздравляем с юбилеем легендарного игрока «Спартака», кумира наших болельщиков, капитана и одного из символов команды 90-х! В составе красно-белых Тихонов становился восьмикратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка. С праздником! Желаем здоровья, счастья и успехов в работе», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год. В составе красно-белых он провёл 265 матчей, забил 90 голов и отдал 44 результативные передачи. Также он выступал за «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» из Астаны и ряд других команд.

