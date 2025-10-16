Назван самый популярный номер у игроков клубов РПЛ

Официальный сайт Мир РПЛ по оценке заявочных листов команд на первую половину текущего сезона определил самые популярные игровые номера у футболистов команд высшего российского дивизиона. Так, номер 5 используют сразу 14 игроков. Номера 7, 8, 9, 10 и 11 — по 13 футболистов.

Примечательно, что самыми непопулярными игровыми номерами стали 12, 84 и 94 — они есть только в единственном экземпляре на все 16 команд РПЛ. Остальные игровые номера — от 1 до 99 — используются минимум по два раза.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23).