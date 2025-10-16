Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» хочет подписать защитника «Зенита» Нино — источник

«Фламенго» хочет подписать защитника «Зенита» Нино — источник
Комментарии

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» хочет подписать защитника санкт-петербургского «Зенита» Нино, сообщает журналист Хулио Мигель Нету. По данным источника, главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис одобрил кандидатуру Нино.

Ранее появилась информация, что «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» проявляют интерес к защитнику «Зенита». Нино играет за сине-бело-голубых с января 2024 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
«Зенит» запросил € 15-18 млн у «Крузейро» за Нино, клуб отпугнула цена — Оливейра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android