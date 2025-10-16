«Это как заповедь». Ветеран «Спартака» Тихонов заявил, что не готов возглавить ЦСКА

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что не готов работать в столичном ПФК ЦСКА из-за своего красно-белого бэкграунда в бытность футболистом.

«Допустим, Валерий Карпин играл в «Спартаке», но я не думаю, что если его позовут, то он пойдёт в ЦСКА, хотя всё может быть. Он же пошёл в «Ростов», «Динамо», то есть люди сами выбирают свой путь. Почему Карпин не может поработать в ЦСКА? Но Тихонов, наверное, нет. Это не антагонизм к ЦСКА, это у тебя внутри. Люди даже остаются без работы, и всё равно у них есть определённый тормоз. Это как заповедь», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».