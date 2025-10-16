Ринат Билялетдинов: «Локо» должен учесть прошлогодний опыт, чтобы не потерять золотые очки

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче 12-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

«На данном этапе матч с ЦСКА — важнейший для «Локомотива». На кону первое место, причём в случае ничьей его может занять и «Краснодар». Это добавляет интриги. Лобовой матч — таких не так много. Обе команды понимают важность этой встречи.

Сложно сказать, повторится ли спад «Локомотива» во второй части сезона. Надеюсь, нет — уроки должны быть извлечены. Сейчас посмотрим, как команда выйдет с международной паузы. В прошлом году дважды проиграли «Химкам» и получили по пять мячей от «Спартака» и «Крыльев». Думаю, этот негативный опыт будет учтён, чтобы не потерять золотые очки в чемпионской гонке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.