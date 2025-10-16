Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ринат Билялетдинов: «Локо» должен учесть прошлогодний опыт, чтобы не потерять золотые очки

Ринат Билялетдинов: «Локо» должен учесть прошлогодний опыт, чтобы не потерять золотые очки
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче 12-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На данном этапе матч с ЦСКА — важнейший для «Локомотива». На кону первое место, причём в случае ничьей его может занять и «Краснодар». Это добавляет интриги. Лобовой матч — таких не так много. Обе команды понимают важность этой встречи.

Сложно сказать, повторится ли спад «Локомотива» во второй части сезона. Надеюсь, нет — уроки должны быть извлечены. Сейчас посмотрим, как команда выйдет с международной паузы. В прошлом году дважды проиграли «Химкам» и получили по пять мячей от «Спартака» и «Крыльев». Думаю, этот негативный опыт будет учтён, чтобы не потерять золотые очки в чемпионской гонке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Лукин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android