Дзюба связался с игроком «Амкала», который получил открытый перелом

Форвард «Акрона» Артём Дзюба связался с нападающим «Амкала» Степаном Костюковым. Футболист медиаклуба получил открытый перелом большой и малой берцовых костей в ноябре прошлого года. Дзюба позвонил парню, чтобы поддержать его. Спустя 11 месяцев, в октябре 2025 года, Костюков вернулся на поле в матче Кубка Медиалиги.

«Пока ехали в больницу, подумал: надо записать кружок в телеграм. Это же медиафутбол, людям может быть интересно, что я чувствую.

Уже в больнице случилась забавная ситуация. Перед посещением доктора я отдал телефон брату. В этот момент позвонил Артём Дзюба – и через брата пожелал здоровья. Меня выкатили, я перезвонил и лично поговорил с Артёмом. Вокруг в очереди ждали человек 10, они очень удивились. Мужики говорили: «Это кого привезли?» – цитирует Костюкова Sports.ru.