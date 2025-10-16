Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба связался с игроком «Амкала», который получил открытый перелом

Дзюба связался с игроком «Амкала», который получил открытый перелом
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Акрона» Артём Дзюба связался с нападающим «Амкала» Степаном Костюковым. Футболист медиаклуба получил открытый перелом большой и малой берцовых костей в ноябре прошлого года. Дзюба позвонил парню, чтобы поддержать его. Спустя 11 месяцев, в октябре 2025 года, Костюков вернулся на поле в матче Кубка Медиалиги.

«Пока ехали в больницу, подумал: надо записать кружок в телеграм. Это же медиафутбол, людям может быть интересно, что я чувствую.

Уже в больнице случилась забавная ситуация. Перед посещением доктора я отдал телефон брату. В этот момент позвонил Артём Дзюба – и через брата пожелал здоровья. Меня выкатили, я перезвонил и лично поговорил с Артёмом. Вокруг в очереди ждали человек 10, они очень удивились. Мужики говорили: «Это кого привезли?» – цитирует Костюкова Sports.ru.

Материалы по теме
Станислав Агкацев: каждая игра против Дзюбы — как стендап‑выступление. Всё комментирует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android