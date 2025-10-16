Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
17:30 Мск
Футбол Новости

Экс главный тренер ЦСКА Федотов оценил амбиции Матвея Кисляка выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает нормальными амбиции полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка выиграть однажды «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Кисляк провёл 17 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал пять результативных передач.

«Нормальные, хорошие амбиции. Мы прекрасно понимаем, как к этому относятся, ну и пусть относятся. Но это же здорово, что молодой человек в своём понимании уверенно оценивает происходящее. Нужно прикладывать громадные усилия. Мы очень хорошо знаем, что у этого парня всё есть — и трудолюбие, и другие сопутствующие факторы», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).

