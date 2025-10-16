Экс главный тренер ЦСКА Федотов оценил амбиции Матвея Кисляка выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает нормальными амбиции полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка выиграть однажды «Золотой мяч». В нынешнем сезоне Кисляк провёл 17 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал пять результативных передач.

«Нормальные, хорошие амбиции. Мы прекрасно понимаем, как к этому относятся, ну и пусть относятся. Но это же здорово, что молодой человек в своём понимании уверенно оценивает происходящее. Нужно прикладывать громадные усилия. Мы очень хорошо знаем, что у этого парня всё есть — и трудолюбие, и другие сопутствующие факторы», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23).