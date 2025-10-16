Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Билялетдинов: воспитанники «Краснодара» растворились, про «Зенит» молчу, а «Локо» — лучший

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о российском костяке футболистов в московском «Локомотиве».

«Количество россиян в составе «Локомотива» — приятное удивление. Я надеялся на что-то похожее. Это говорит, что мы не так плохи, как кто-то думает. Кто-то говорит, что обязательно нужны легионеры. Это так, но они должны быть качественными. А чем больше россиян, тем лучше. Легионеры же добавляют особенное видение игры, обогащают её. Но это должно быть что-то качественное, а не ширпотреб из якобы по-футбольному топового государства — те же бразильцы тоже бывают разными.

Говорили, что за «Краснодар» скоро будут играть все свои, воспитанники. Но что-то они все растворились. Про «Зенит» я уже не говорю. А «Локомотив» в этом плане отличается для меня в лучшую сторону. В ЦСКА россиян тоже хватает, но в «Локо» их больше», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

