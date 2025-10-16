Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой обозначил футболиста, без которого нельзя представить нынешний «Спартак»

Мостовой обозначил футболиста, без которого нельзя представить нынешний «Спартак»
Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о летнем новичке московского «Спартака» Жедсоне Фернандеше. По его мнению, без португальского хавбека уже нельзя представить нынешний состав красно-белых.

«Адаптировался ли Жедсон в «Спартаке»? Видите, вопрос — и сразу же ответ. Когда многие кричат, что кому-то надо адаптироваться, вклиниться, кому-то ещё что… А человек приехал и на третий день уже вышел на игру! И без него «Спартак» мы уже не можем представить. Это о чём говорит? Это говорит о высоком уровне футболиста!» — приводит слова Александра Мостового интернет-портал Metaratings.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
«Это как заповедь». Ветеран «Спартака» Тихонов заявил, что не готов возглавить ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android