Мостовой обозначил футболиста, без которого нельзя представить нынешний «Спартак»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о летнем новичке московского «Спартака» Жедсоне Фернандеше. По его мнению, без португальского хавбека уже нельзя представить нынешний состав красно-белых.

«Адаптировался ли Жедсон в «Спартаке»? Видите, вопрос — и сразу же ответ. Когда многие кричат, что кому-то надо адаптироваться, вклиниться, кому-то ещё что… А человек приехал и на третий день уже вышел на игру! И без него «Спартак» мы уже не можем представить. Это о чём говорит? Это говорит о высоком уровне футболиста!» — приводит слова Александра Мостового интернет-портал Metaratings.