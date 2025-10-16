Геннадий Орлов призвал не обращать внимания на место «Зенита» в турнирной таблице РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал не обращать внимания на место санкт-петербургского «Зенита» в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые расположились на четвёртой строчке в таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.

«У «Зенита» есть проблема в том, что не все игроки одинаково готовы физически. Но набирают. И, конечно, эти футболисты мастеровитее других. Хотя есть проблемы в игре в обороне — это очевидно.

На место в таблице я бы сейчас внимания не обращал — там мало очков разница между лидирующими командами, очень высокая плотность. Так что интрига наверху очень классная, каждый матч интересен», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».