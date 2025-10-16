Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
КДК оштрафовал игрока «Тюмени» на 50 тысяч за оскорбления в адрес зрителей


Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала футболиста «Тюмени» Руслана Болова. Игрок на одном из матчей позволил себе оскорбительные высказывания в адрес болельщика на трибунах. Спортсмен оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщили в дисциплинарном комитете.

«Футболист «Тюмени» Болов Руслан, который сказал оскорбительные слова в адрес зрителей. Он оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после одного из матчей болельщик «Тюмени» предъявил Болову претензию за плохую игру, на что футболист весьма грубо ответил.


