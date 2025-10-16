«Здесь заставили меня почувствовать себя важным». Доннарумма — о «Манчестер Сити»

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма признался, что в английском клубе чувствует себя как дома. Вратарь присоединился к «горожанам» в летнее трансферное окно — 2025. Ранее он выступал за «ПСЖ», в составе парижан итальянец выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и внутренние кубки.

«Я чувствую себя в «Манчестер Сити» как дома, хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как я присоединился к команде.

«Сити» очень хотел видеть меня в своих рядах, они заставили меня почувствовать себя важным, и теперь считают одним из своих», — приводит слова Доннаруммы известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.