КДК отстранил арбитра Челабяна на три года за участие в организации договорного матча

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отстранила арбитра Хорена Челабяна на три года за участие в организации договорного матча.

«Рассмотрели дело о попытке организации договорного матча в ЮФЛ и МФЛ в отношении судьи федерации футбола Московской области Челабяна Хорена. Попытка оказания противоправного влияния на результат матча МФЛ «Краснодар-М» — «Урал-М». Матч состоялся 28 апреля 2023 года. Департамент игры провёл расследование. Челабян признал факт участия в организации договорного матча в качестве посредника.

За попытку организации договорного матча запретить Челабяну заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сроком на три года. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Он может обжаловать это решение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

