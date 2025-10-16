КДК перенёс заседание по делу «Химок» из-за неявки экс-гендиректора клуба Оленева

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о переносе заседания по делу «Химок». Ранее стало известно, что проводится проверка причастности предпринимателя Туфана Садыгова к руководству футбольным клубом «Химки». Если его участие в проекте будет доказано, союз может наложить на бизнесмена дисциплинарные санкции по спортивной линии.

«Сегодня в заседании приняли участие генеральный директор «Химок» Брехов, финансист Ирина Родионова, бывший учредитель Ольга Данилова. От РФС приняли участие Дьяков и Лукашевич. Приглашали генерального директора «Химок» с 2022 по 2024 год Оленева — на заседание он не явился. Приняли решение оштрафовать его на 30 тысяч рублей за неуважение к КДК РФС. От него не поступало документов о невозможности принять участие в заведении. В прошлый раз его не было. Сегодня приняли решение, что это неуважение. Долгое было заседание.

Перенесли заседание на две недели. Пригласили Оленева — очень хотим его выслушать. Запросили все финансовые документы и отчёты. Если он в следующий раз не придёт, то будем принимать решение без него», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом. Долг клуба перед бюджетом составляет более 448 млн рублей.

