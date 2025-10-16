Скидки
В КДК заявили о примирение Сперцяна и Ндонга после конфликта

Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по расистскому скандала защитника «Ахмата» Усмана Ндонга и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. После матча 11-го тура Мир РПЛ Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении, а Эдуард это обвинение опроверг. КДК не нашёл доказательств того, что капитан «Краснодара» действительно оскорбил соперника на расовой почве — их словесная перепалка не имела личной неприязни и злого умысла.

«Мы рассматривали рапорт делегата, протокол матча. Запись в протоколе: удаление футболиста Ндонга за агрессивное поведение. Футболист Сперцян получил предупреждение за неспортивное поведение. В рапорте было указано со слов пресс-атташе Ндонг в разговоре услышал от Сперцяна расистскую фразу, как это было указано в рапорте.

Ндонг был в краткосрочном отпуске, а Сперцян уехал в сборную. Сегодня приняли участие Ндонг с переводчиком, Сперцян и Хашиг по видеосвязи.

Надо отметить, что мы получили заявление от «Ахмата» об отмене красной карточки Ндонгу. Мы заявление со всеми материалами передали в судейскую комиссию. Получили заключения от ЭСК РФС. Танашев правильно удалил с поля Ндонга.

Мы должны были рассмотреть рапорт делегата по случаю возможного оскорбления на расистской почве от игрока «Краснодара» игрока «Ахмата». 10 октября в КДК РФС поступило письмо из РПЛ за подписью президента Алаева, генерального директора Хашига, игрока Сперцяна, генерального директора Айдамирова и игрока Ндонга.

В результате диалога футболистов и руководства обоих клубов, при участии руководства РПЛ — удалось достичь применения среди всех участников. Недопонимание возникло на фоне эмоционального напряжения, переживаний в ходе непростого матча и не имело личной неприязни и злого умысла. Футболисты признали ошибки. Принесли друг другу извинения и пожали руки. Стороны не имеют претензий», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

