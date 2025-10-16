Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

КДК получил письмо от игрока «Ахмата» Ндонга с извинениями после матча с «Краснодаром»

Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация получила письмо от игрока «Ахмата» Усмана Ндонга с извинениями после матча 11-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Ахмат» указывает, что в пылу борьбы игроков захлестнули эмоции. В результате обмена репликами между ними возникло недопонимания части сказанных слов.

Мы получили написанное Ндонгом письмо на французском языке. Он пишет, что хочет принести извинения за то, что случилось в матче. Футболист сожалеет о произошедшем: об удалении и толчке Сперцяна. Претензий к Сперцяну нет. Я желаю ему удачи и здоровья. Успехов клубам. После видеоконференции с моим участием и участием Сперцяна, где он извинился, полностью отпустил эту ситуацию», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

