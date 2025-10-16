Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК отстранил игрока «Ахмата» Ндонга на два матча (один условно)

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг дисквалифицирован на два матча (один — условно) после красной карточки, полученной во встрече 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Было установлено, что мы должны принять решение по наказанию Ндонга из-за удаления в матче. За агрессивное поведение. Сперцяну была показана жёлтая карточка за неспортивное поведение.

Установили следующее: действия Ндонга были спровоцированы действиями Сперцяна. Дело в том, что Сперцян произнёс фразу в адрес Ндонга. Судья этого не слышал. Фраза была на испанском языке. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма и не содержала ненормативную лексику.

КДК РФС принял следующее решение: за агрессивное поведение дисквалифицировать Ндонга на два матча — один реальный, а один условный. Установить для Ндонга испытательный срок до конца сезона. Инцидент был спровоцирован сами Сперцяном», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

