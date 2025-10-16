Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбление в адрес игрока «Ахмата» Ндонга

КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбление в адрес игрока «Ахмата» Ндонга
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по расистскому скандалу защитника «Ахмата» Усмана Ндонга и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. После матча 11-го тура Мир РПЛ Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении, а Эдуард это обвинение опроверг. КДК не нашёл доказательств того, что капитан «Краснодара» действительно оскорбил соперника на расовой почве. Однако Сперцян всё равно оштрафован за оскорбительное поведение.

«У нас есть новая статья. Слова Сперцяна не указаны в протоколе, он не был удалён — санкция в виде штрафа. Сперцяна за оскорбительное поведение без удаления КДК РФС оштрафовал на 150 тысяч рублей.

КДК РФС прекратил производство дела по записи делегата матча по возможному оскорблению на почве расизма», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
КДК отстранил игрока «Ахмата» Ндонга на два матча (один условно)
В КДК заявили о примирении Сперцяна и Ндонга после конфликта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android