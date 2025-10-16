КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбление в адрес игрока «Ахмата» Ндонга

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по расистскому скандалу защитника «Ахмата» Усмана Ндонга и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. После матча 11-го тура Мир РПЛ Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении, а Эдуард это обвинение опроверг. КДК не нашёл доказательств того, что капитан «Краснодара» действительно оскорбил соперника на расовой почве. Однако Сперцян всё равно оштрафован за оскорбительное поведение.

«У нас есть новая статья. Слова Сперцяна не указаны в протоколе, он не был удалён — санкция в виде штрафа. Сперцяна за оскорбительное поведение без удаления КДК РФС оштрафовал на 150 тысяч рублей.

КДК РФС прекратил производство дела по записи делегата матча по возможному оскорблению на почве расизма», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.