Факел — Урал. Прямая трансляция
Футбол

Билялетдинов дал необычный совет российским футболистам, которые хотят поиграть в Европе

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России, «Эвертона» и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов дал необычный совет молодым российским футболистам, которые хотят поиграть в Европе.

— Какой совет вы бы дали молодым российским футболистам, которые хотят поиграть в Европе?
— Отсекать *****, скажем так. Под этим имею в виду не слушать слащавых и хвалебных песен в свой адрес. Но самое главное — анализировать свою игру так, как ты сам считаешь нужным. Никто, кроме них, не будет знать, что и как им делать на поле, — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Отметим, сейчас за рубежом выступают несколько российских игроков, включая Александра Головина («Монако»), Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Фёдора Чалова (ПАОК).

Комментарии
