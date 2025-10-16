Министр спорта РФ заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что легионеры в Мир Российской Премьер-Лиге зарабатывают больше российских игроков. Он назвал конкретные цифры.

«По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам.

То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?» — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».