Полное решение КДК РФС по расистскому скандалу Сперцяна и Ндонга

Сегодня, 16 октября, стало известно полное решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза относительно расистского скандала между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Инцидент с участием футболистов произошёл по ходу игры 11-го тура Мир РПЛ, победу со счётом 2:0 в котором одержали «быки».
Глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что Ндонг принёс извинения за случившееся, стороны уладили конфликт и пришли к примирению. В то же время Усман получил дисквалификацию на две игры (одна условно) за удаление, а Сперцян был оштрафован на 150 тыс. рублей за оскорбление защитника «Ахмата».
Стоит отметить, что обращение со стороны Эдуарда к Ндонгу не несло в себе признаки расизма и не содержало ненормативную лексику.
- 16 октября 2025
